Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово
В Кузбассе введен режим чрезвычайной ситуации
Днем в воскресенье в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался пожар
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Из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков
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По последним данным, при пожаре погибли пять человек. Как уточнили в Следственном комитете России, это три женщины, один ребенок и один мужчина
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По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, в горящем здании возникли угроза взрыва и «другие опасности»
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Из здания было эвакуировано более 100 человек, поисково-спасательная операция продолжается
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