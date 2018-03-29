Политика / Власть

Кремль не стал комментировать сообщения об отказе от показательной отставки Тулеева

Потенциальный преемник губернатора, вставший на колени на митинге, показал неготовность возглавить регион
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об отказе Кремля от показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня».

«Я хочу обратить внимание на слова президента Владимира Путина, которые были сказаны во время встречи с инициативной группой граждан в Кемерове. Собственно, сам президент ответил на этот вопрос», – сказал Песков журналистам. Кремль никогда не анонсирует кадровые решения, напомнил Песков.

Ранее в Кемерове Путин на вопрос о возможной отставке Тулеева заявил, что сначала надо определить виновников пожара. «Для того чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», – сказал Путин на встрече с инициативной группой граждан (цитата по «Интерфаксу»).

У Кремля был план сменить Тулеева уже этой весной, после президентских выборов, уже был согласован и назначен вице-губернатором региона потенциальный преемник Тулеева - бывший гендиректор «Колмара» Сергей Цивилев, говорили близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей». Однако требования отставки Тулеева способны лишь отсрочить решение: «Отставка и через 10 дней, и через месяц выглядела бы как ненужная уступка», – поясняет близкий к Кремлю источник. Кроме того, Цивилев, вставший на колени перед митингующими после пожара, продемонстрировал неготовность возглавить такой сложный регион, отмечает собеседник «Ведомостей».

О том, что показательная отставка Тулеева после пожара не состоится и он может покинуть губернаторский пост только ближе к концу весны, сообщали РБК два близких к администрации президента источника.

Происшедший 25 марта пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. 27 марта несколько тысяч человек вышли на стихийный митинг у здания региональной администрации в центре Кемерова. Тулеев к митингующим не вышел. «На горе на людском начали – вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, даже в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – сказал губернатор на встрече с Путиным.

Цивилев, вышедший к горожанам на митинге, сначала обвинил в пиаре на трагедии жителя Кемерова Игоря Вострикова, который требовал объяснений, почему не удалось спасти так много людей. В ответ Востриков сообщил, что потерял троих детей, жену и сестру. Позднее Цивилев встал перед собравшимися на колени и попросил прощения у людей, которые оказались «в этой тяжелой ситуации».

На следующий день после акции первый вице-губернатор Владимир Чернов назвал траурный митинг спланированной провокацией по дискредитации власти. В свою очередь Тулеев обратился к жителям региона с видеообращением, в котором он предупредил о том, что «определенные силы» «пытаются стравить людей».

28 марта Песков отказался комментировать действия и заявления руководства Кемеровской области.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Комментарии  ()
diman_monstr
10:14 29.03.2018
Да и довольно странно думать как наказать Тулеева за то что он не приехал на место события, с учетом что его попросил не приезжать глава местного МЧС(если конечно это правда), чтобы он не мешал. Если бы он не последовал бы совету и приехал, только ради пиара и слава богу он это не сделал, и осуждать его именно за это нет ни какого смысла. Спасению людей не помогло бы то что спасателям пришлось лишний раз отвлекаться от процесса спасения на доклад руководству, и это с учетом, что дополнительное руководство не стало бы советовать как и что делать.
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