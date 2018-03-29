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Совладелец «Зимней вишни» перечислил 192 млн рублей для семей погибших

Ранее он обещал выплатить компенсации независимо от результатов расследования
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В бюджет Кемеровской области поступили 192 млн руб. от одного из собственников торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 64 человека. Об этом сообщил председатель регионального совета народных депутатов Алексей Синицын, передает «Интерфакс». Назвать юридическое лицо, от которого поступили средства, Синицын затруднился. «Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии», - сказал он.

Ранее совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов, проживающий в Австралии, в интервью «Ведомостям» сообщил, что его компания «Кондитерус ком» выплатит семьям жертв пожара по 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего.

В четверг утром Штенгелов не ответил на звонок и на сообщение от корреспондента «Ведомостей».

Штенгелов - основной бенефициар «КДВ групп». Это один из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России. Среди брендов компании – «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др. До этого два консультанта в сфере недвижимости рассказали «Ведомостям», что «Зимняя вишня» принадлежала структуре «КДВ групп». Один из сотрудников компании, которая арендовала в торговом центре помещения, уточнил, что ритейлеры подписывали договор аренды с Кемеровским кондитерским комбинатом, который входит в «КДВ групп». В свою очередь Штенгелов в интервью утверждал, что «Зимняя вишня» не имеет отношения к «КДВ групп». «Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию «Кондитерус ком», владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади», - говорил он.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь возник на последнем этаже, где располагались кинозалы и игровая комната и где в выходной день было много детей. Позже Следственный комитет России сообщил, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТРЦ.

По последним данным МЧС, жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Из федерального бюджета семьям погибших выплатят по 1 млн руб., такую же сумму родственники получат из регионального бюджета. «То есть всего по 5 млн руб. на каждого погибшего», — подытожил на заседании Совета народных депутатов зампредседателя регионального комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Александр Микельсон.

Стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

Комментарии  ()
mambazoo
09:32 29.03.2018
Адэкватная реакция от собственника.
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