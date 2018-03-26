Совладелец «Зимней вишни»: есть версия поджога в детской комнате

Павел Стефанский / РИА Новости

По последним данным МЧС и СКР, в результате пожара в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Следственный комитет уже заявил, что серьезные нарушения были допущены как при вводе ТЦ в эксплуатацию, так и при его работе. Например, в здании были заблокированы пожарные выходы, что затруднило эвакуацию людей во время пожара.

Два консультанта в сфере недвижимости рассказали «Ведомостям», что владелец торгового центра – структура «КДВ групп». Один из сотрудников компании, которые арендовали в «Зимней вишне» помещения, уточнил, что ритейлеры подписывали договор аренды с Кемеровским кондитерским комбинатом, который входит в «КДВ групп». Это один из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России. Среди брендов компании – «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др. Основной бенефициар компании – ее основатель Денис Штенгелов. В первом после случившегося интервью он рассказал, что ТЦ не имеет отношения к «КДВ групп»

– Кому принадлежит торговый центр «Зимняя вишня»? Связан ли он с бизнесом кондитерской компании «КДВ групп»?

– Этот торговый центр не имеет отношения к бизнесу «КДВ групп». Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию «Кондитерус ком», владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади. В этой связке нет «КДВ групп». У «КДВ групп» есть другие акционеры, и к этой ситуации они не имеют отношения.

– Кто другие владельцы «Зимней вишни»?

– Их много.

– Каковы причины случившегося в торговом центре, по вашим данным?

– Это ужасная трагедия. Соболезную всем людям, кто прямо или косвенно участвовал в этом. Я заинтересован в том, чтобы как можно скорее нашли виновных. Я хочу добиться справедливости, хоть жизни людей уже не вернуть. Надеюсь, следователи приложат все усилия, чтобы выяснить причины трагедии.

У меня есть данные от сотрудников ТРЦ, они склоняются к версии поджога в детской комнате: кто-то поджег поролон. Это единственная версия, которую я от них слышал. Спасательные работы до сих пор продолжаются, надо больше времени, чтобы разобраться.

– Были сообщения о том, что дети оказались закрытыми в кинозале. Почему так произошло?

– Я тоже очень хотел бы разобраться. Я не занимался оперативным управлением этого бизнеса.

– Были ли какие-то проблемы с пожарной безопасностью в этом торговом центре?

– Торговый центр проверяла пожарная инспекция – как мне рассказывают, все было исправно.

– Принято решение о компенсации пострадавшим?

– Да, в любом случае, независимо от результатов расследования, компания «Кондитерус ком» выплатит семьям 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего. Также готовы помогать в физической и психологической реабилитации. Кроме того, завтра с утра сообщим номер расчетного счета, куда смогут направлять деньги все желающие.

– СМИ сообщили, что сейчас вы находитесь за границей. Где именно?

– Я живу на две страны и сейчас нахожусь в Австралии.

– Собираетесь ли приехать в Россию в ближайшее время?

– Собираюсь.