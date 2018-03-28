Песков отказался оценивать нападки Тулеева и его подчиненных на митингующих

Руководство Кузбасса назвало акцию спланированной провокацией против власти Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявления руководства Кемеровской области в адрес участников траурного митинга в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Руководство Кузбасса назвало акцию спланированной провокацией против власти.

«Я хотел бы обратить внимание на слова президента Владимира Путина, когда он встречался с инициативной группой кемеровчан. Путин сказал, что какие-то принимать решения, какие-то оценки давать скоропалительно, под камеры неуместно. Надо разобраться, что произошло, и потом уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу и не буду», – заявил Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, действительно ли в Кремле отказываются комментировать действия и заявления властей Кемеровской области, Песков ответил утвердительно: «Да, я не буду это делать».

«Разумеется, в городе горе, – добавил Песков позже. – Вчера там был президент, мы были вместе с ним, там прямо в городе концентрированное горе чувствуется. В этой ситуации очень быстро распространяются слухи. И поэтому люди задают вопросы [о несоответствии реальных и официальных данных о погибших]».

27 марта в центре Кемерова прошел стихийный митинг, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Акция продолжалась более 11 часов. Люди начали собираться в 9.00 утра и разошлись лишь около 20.00. Собравшиеся выражали недоверие к официальным данным о числе жертв пожара и требовали отставки губернатора Амана Тулеева. К митингующим выходили мэр Кемерова Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев.

Во вторник на совещании с Путиным Тулеев заявил, что на митинге собралась оппозиционная группа, которая пытается спекулировать на трагедии. «На горе на людском начали – вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, даже в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – сказал Тулеев.

Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов в свою очередь назвал траурный митинг дискредитации власти. «По оценкам, предварительно 25-30% – это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти», – заявил он журналистам (цитаты по «Интерфаксу»). По словам чиновника, в акции участвовало много «подогретой» молодежи. «Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить», – рассказал Чернов.

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