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Участники акции памяти в Москве потребовали отставки Тулеева

Собравшиеся на Пушкинской площади участники акции памяти жертв в Кемерове призвали уйти в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. «Тулеева в отставку», «Нельзя молчать» скандировала несколько раз толпа, передает корреспондент «Ведомостей» с места событий. У некоторых участников акции в руках небольшие плакаты: «Не забудем. 25.03.2018», «Помним. 25.03.2018».

В целом митинг проходит без политических заявлений, хотя на Пушкинскую площадь приезжали оппозиционер Алексей Навальный с супругой, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

Акции в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» проходят на Пушкинской и Манежной площадях. На Пушкинской площади акция началась приблизительно в 19:00 мск. Через полчаса на площади не было свободного места, участники акции стали собираться на Тверской улице.

Организатором акции на Манежной площади выступила мэрия, на Пушкинской площади - журналисты Филипп Дзядко и Елизавета Сурганова. «Эта акция не согласована с властями. Пожалуйста, приходите без плакатов и лозунгов», — говорилось в описании встречи.

Глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников обещал, что власти не будут разгонять стихийную акцию на Пушкинской площади.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Следственный комитет также сообщил, что в день пожара родственниками поданы заявления о пропаже 67 человек.