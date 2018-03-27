В Москве и Петербурге тысячи людей почтили память погибших в Кемерове
Акции проходят на Манежной, Пушкинской и Дворцовой площадях, а также на Марсовом поле
Акция на Пушкинской площади в Москве
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Акция на Пушкинской площади в Москве
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Акция на Пушкинской площади в Москве
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Акция на Пушкинской площади в Москве
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Акция на Пушкинской площади в Москве
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Акция на Пушкинской площади в Москве
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Акция на Пушкинской площади в Москве
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Акция на Пушкинской площади в Москве
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Акция на Пушкинской площади в Москве
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Официальная акция на Манежной площади в Москве
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Официальная акция на Манежной площади в Москве
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Официальная акция на Манежной площади в Москве
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Официальная акция на Манежной площади в Москве
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Официальная акция на Манежной площади в Москве
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Официальная акция на Манежной площади в Москве
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Официальная акция на Манежной площади в Москве
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Официальная акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Официальная акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Официальная акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Официальная акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Официальная акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Официальная акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Официальная акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Официальная акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Акция на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
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Акция на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
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