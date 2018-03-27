Политика / Безопасность и право

В Москве и Петербурге тысячи людей почтили память погибших в Кемерове

Акции проходят на Манежной, Пушкинской и Дворцовой площадях, а также на Марсовом поле
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Читатель газеты
17:51 27.03.2018
Скорбим...
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