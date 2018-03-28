Вице-губернатор Кемеровской области отправлен в отставку

Замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин

Заместитель губернатора Кемеровской области и руководитель аппарата администрации региона Алексей Зеленин отправлен в отставку, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в областной администрации. По его данным, эту должность займет первый заместитель мэра Кемерово Ольга Турбаба.

Информацию об отставке Зеленина подтверждает источник «Интерфакса». По его словам, также губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил начальника регионального департамента внутренней политики Нину Лопатину. Место займет заместитель Лопатиной Валентина Назимок, добавил собеседник агентства.

Связаны ли отставки с произошедшим в Кемерове пожаром, собеседники агентств не уточнили. Официальной информации о кадровых перестановок и их причинах на момент публикации не было.

Зеленин был назначен замгубернатора Кузбасса в сентябре 2013 г. Как сообщает местный сайт Vse42.ru, до перехода на новую должность Зеленин возглавлял в областной администрации департамент молодежной политики и спорта. До этого был проректором Кемеровского государственного университета.

Ольга Турбаба начала работать в администрации Кемерово в 1994 г. На следующий год была назначена на должность советника главы города, которую она занимала девять лет. Согласно информации на сайте администрации, должность заместителя мэра Кемерово Турбаба занимает с 2012 г. В апреле 2017 г. она была назначена первым заместителем главы города.

В мае прошлого года Аман Тулеев ушел в десятидневный отпуск, но по его истечении публично не появился. Только в конце июня областная администрация сообщила, что Тулеев был в Германии, где ему сделали операцию на позвоночнике. В Кузбасс губернатор вернулся только в середине августа, после реабилитации в Москве.

После возвращения он резко раскритиковал поведение нескольких подчиненных. По мнению Тулеева, они должны были опровергнуть слухи о его смерти, появившиеся из-за его долгого отсутствия. «За этот период чего я только не начитался. Плюс молодцы помощники, они от меня скрывали очень многое. Но я очень обижен на Синицына, прям не скрываю, по-подлому поступил Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи, скажи. В том же интернете скажи. Идут слухи, живой, неживой. Так нельзя относиться, тем более к первому руководителю», – заявил Тулеев на первом совещании после возвращения.

Тулеев руководит Кузбассом с 1997 г. Ему 73 года.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, более 70 пострадали. 28 марта в России объявлено национальным днем траура.

Во вторник, 27 марта на центральной площади Кемерово прошел стихийный митинг. Собравшие требовали провести честное расследование обстоятельств пожара, призывали к отставке руководства региона и, в частности, губернатора Тулеева. Вице-губернатор региона Владимир Чернов заявил, что на акции было много провокаторов, целью которых была дискредитация властей.

Вопрос об отставке Тулеева также был задан президенту России Владимиру Путину, который во вторник встретился в Кемерово с инициативной группой граждан. Он заявил, что прямо сейчас не будет назначать виновных, сначала свою работу должны выполнить следователи.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове