Бастрыкин рассказал о «не слишком добросовестных» проверках «Зимней вишни»

Путин также потребовал найти документ об осмотре торгового центра в 2016 г., в котором говорится об отсутствии замечаний МЧС России / РИА Новости

У следствия есть основания полагать, что проверки кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» с 2016 г. проводились «не слишком добросовестно». Об этом председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

По словам Бастрыкина, следователи изучают «массив документов», чтобы оценить юридическую законность передачи здания под торговый центр. Анализируются договоры на все виды обеспечения, прежде всего противопожарной безопасности, следователи работают с администрацией города и «теми людьми, которые давали разрешение на использование этого центра», допрашивают их, рассказал Бастрыкин. «Внимательно изучаем то, как соответствующие контролирующие структуры и органы, начиная с момента функционирования центра, с 2016 г., проводили профилактические проверки. Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно», - сказал Бастрыкин.

По его словам, для проведения всех экспертиз потребуется время. «Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим, - на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирование, почему такие проверки (объекта были), нам потребуется привлечение сторонних организаций, поэтому это потребует некоторого дополнительного времени», - доложил председатель СК (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь Путин предложил Бастрыкину направить в Кемерово «сколько нужно людей», чтобы не затягивать с расследованием. Он также рассказал, что во вторник ему показывали документ об осмотре здания в 2016 г., «в том числе сотрудниками противопожарной службы». «Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», - рассказал он. Он поручил следствию найти эту бумагу и узнать, кто подписывал ее.

Путин потребовал от СК проверить «все без исключения» версии, передает ТАСС. «Если подтвердится какая-то из версий, она должна быть обоснована экспертизами техническими, строительными, финансовыми и т. д», - подчеркнул президент. Путин отметил, что версия о злоумышленниках удобна тем, кто подозревается по делу о пожаре. Он также потребовал, чтобы следствие сделало выводы по делу, исходя из норм закона, не смотря на служебное положение фигурантов.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Как выглядит изнутри сгоревшая «Зимняя вишня»