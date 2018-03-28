Кириенко заявил о возможном использовании трагедии в Кемерове для провокаций

По его словам, из произошедшего предстоит сделать много выводов

По словам Кириенко, из произошедшего предстоит сделать много выводов Евгений Разумный / Ведомости

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко считает, что даже такие трагедии, как в Кемерове, «будут использоваться для провокаций». «Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций», – сказал он на конференции Фонда развития гражданского общества (цитата по ТАСС).

По словам Кириенко, из произошедшего предстоит сделать много выводов.

В воскресенье, 25 марта, в центре Кемерова сгорел ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело. 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.

На следующий день после пожара у здания региональной администрации в центре Кемерова прошел стихийный митинг. В нем участвовали несколько тысяч человек. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев к собравшимся не вышел. В тот же день на совещании с прилетевшим в город президентом Владимиром Путиным он заявил, что на митинг вышли представители оппозиции, а не родные погибших. «На горе на людском начали – вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, даже в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – заявил Тулеев Путину.

Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов в среду заявил, что среди участников стихийного митинга в Кемерово было много провокаторов, предпринимающих попытки дискредитировать власть. Только около 25-30% пришедших, это были те, кто пришел «посочувствовать, сопереживать», уточнил он. Чернов считает, что в акции участвовало много «подогретой» молодежи. «Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно... И когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 28 марта отказался комментировать заявления кемеровских чиновников в адрес митинговавших. «Надо разобраться, что произошло, и потом уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу и не буду», – сказал Песков в среду.

Путин в Кемерово