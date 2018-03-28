Тема дня: Траур в России
Охранник «Зимней вишни» рассказал о неисправности кнопки пожарной тревоги
30 материалов по теме
Охранник «Зимней вишни» рассказал о неисправности кнопки пожарной тревоги 14:36
Кириенко заявил о возможном использовании трагедии в Кемерове для провокаций 17:05
Кого объединяет трагедия 00:03
Песков отказался оценивать нападки Тулеева и его подчиненных на митингующих 12:32
В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове 12:22
Все материалы по теме
Политика / Безопасность и право

Кириенко заявил о возможном использовании трагедии в Кемерове для провокаций

По его словам, из произошедшего предстоит сделать много выводов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко считает, что даже такие трагедии, как в Кемерове, «будут использоваться для провокаций». «Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций», – сказал он на конференции Фонда развития гражданского общества (цитата по ТАСС).

По словам Кириенко, из произошедшего предстоит сделать много выводов.

В воскресенье, 25 марта, в центре Кемерова сгорел ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело. 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.

На следующий день после пожара у здания региональной администрации в центре Кемерова прошел стихийный митинг. В нем участвовали несколько тысяч человек. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев к собравшимся не вышел. В тот же день на совещании с прилетевшим в город президентом Владимиром Путиным он заявил, что на митинг вышли представители оппозиции, а не родные погибших. «На горе на людском начали – вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, даже в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – заявил Тулеев Путину.

Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов в среду заявил, что среди участников стихийного митинга в Кемерово было много провокаторов, предпринимающих попытки дискредитировать власть. Только около 25-30% пришедших, это были те, кто пришел «посочувствовать, сопереживать», уточнил он. Чернов считает, что в акции участвовало много «подогретой» молодежи. «Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно... И когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 28 марта отказался комментировать заявления кемеровских чиновников в адрес митинговавших. «Надо разобраться, что произошло, и потом уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу и не буду», – сказал Песков в среду.

Путин в Кемерово

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете