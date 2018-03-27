Политика / Безопасность и право

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Жители Кемерова собрались на стихийный митинг у здания администрации после гибели более 60 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Они потребовали отставки губернатора Амана Тулеева
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