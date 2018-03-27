Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг
Жители Кемерова собрались на стихийный митинг у здания администрации после гибели более 60 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Они потребовали отставки губернатора Амана Тулеева
Президент Владимир Путин прилетел в Кемерово
1/9
Он возложил букет роз к стихийному мемориалу у сгоревшего ТЦ, куда горожане приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших
2/9
Путин с жителями Кемерова и родственниками пропавших без вести
3/9
На месте трагедии Путина сопровождал полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
4/9
После осмотра здания Путин отправился на совещание, посвященное ликвидации последствий пожара
5/9
В это время жители Кемерова собрались на стихийный митинг у здания администрации
6/9
Митингующие на пальцах показывают, сколько родных у них погибло при пожаре в «Зимней вишне»
7/9
Митингующие требовали, что к ним вышел Аман Тулеев. Но от администрации выступили вице-губернатор Сергей Цивилев (слева) и первый замгубернатора Владимир Чернов (в центре)
8/9
Приспущенный флаг над зданием кемеровской администрации. В области объявлен трехдневный траур
9/9
Самые популярные галереи