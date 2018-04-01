Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

Alexei Nokolsky / AP

8-9 мая 2010 г. на шахте «Распадская» произошли два взрыва метана. Всего результате катастрофы погиб 91 человек, порядка 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 г.

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