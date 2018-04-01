Тема дня: Отставка Амана Тулеева
Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях
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Политика / Власть

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

Губернатор Кемеровской области досрочно покинул пост, который занимал с 1997 года
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murashka
12:13 01.04.2018
Карьера политической проститутки.
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