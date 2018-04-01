Путин принял досрочную отставку Тулеева

Владимир Путин и Аман Тулеев Михаил Климентьев/ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области, сообщается на сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

Цивилев стал заместителем вице-губернатором по промышленности, транспорту и предпринимательству только в начале марта. До этого он был гендиректором угольной компании «Колмар». После его назначения близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» говорил, что в дальнейшем он может сменить Тулеева.

Кемеровские чиновники тогда были взволнованы назначением Цивилева на пост вице-губернатора: он не принадлежит к местным элитам, объяснял близкий к администрации области человек. Цивилев — выдвиженец Геннадия Тимченко, бывшего акционера «Колмара», рассказывал другой близкий к Кремлю собеседник. Тулеев же рассчитывал оставить на посту губернатора своего человека, говорили ранее источники «Ведомостей».

Группа компаний «Колмар» Угольный холдинг на базе месторождений высококачественного коксующегося и энергетического угля Нерюнгринского бассейна Якутии. «Колмар» строит два ГОКа («Денисовский» и «Инаглинский»), а также морской угольный терминал в порту Ванино, ориентированный на азиатские рынки. Балансовые запасы – более 1 млрд т коксующегося угля. Сергей Цивилев владел 70% группы «Колмар». После назначения на пост вице-губернатора Цивилев сообщил, что подарил все акции жене.

Отставка Тулеева

Ранее в воскресенье Аман Тулеев сообщил, что подал Путину заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», - заявил он.

В отставку Тулеев подал через неделю после трагедии в Кемерове. 25 марта 64 человека, в том числе 41 ребенок, погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». 27 марта в Кемерове у здания областной администрации прошел стихийный митинг, на который собрались тысячи человек. В том числе они требовали отставки губернатора. Вышедший к митингующим Цивилев упрекнул одного из участников митинга, требовавшего объяснить, почему не удалось спасти так много людей, в том, что тот «пиарится на трагедии». Митингующий - кемеровчанин Игорь Востриков - ответил, что потерял в пожаре жену, трех детей и сестру. Цивилев позднее встал на колени и попросил прощения у людей, которые оказались «в этой тяжелой ситуации».

Сам Тулеев к митингующим не вышел. В тот день на совещании с Путиным, приехавшим в Кемерово, он заявил, что на площади собрались «вообще не родственники погибших», а «те, кто постоянно бузотерит».

Путин на встрече с инициативной группой, делегированной митингующими, сказал, что не стоит сразу «назначать» виновных. На вопрос, не планируется ли отставка Тулеева, он ответил: «Под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии». Путин отметил, что сначала нужно точно определить, кто в чем виноват. «И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», – сказал Путин.

В 2017 г. Тулеев отметил 20 лет на посту губернатора Кузбасса. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что у администрации президента был план сменить руководителя региона этой весной, после президентских выборов. После трагедии РБК со ссылкой на источники писал, что Кремль не планирует проводить показательную отставку. «Отставка и через 10 дней, и через месяц [после пожара] выглядела бы как ненужная уступка», - отмечал также близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг