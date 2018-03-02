Политика / Власть

Амана Тулеева может сменить гендиректор угольного холдинга «Колмар»

Кемеровские чиновники ждут назначения нового губернатора после президентских выборов
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Гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев назначен заместителем губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по промышленности, транспорту и предпринимательству, сообщили сегодня «Интерфаксу» источники в бизнес-кругах и областной администрации.

По информации источников агентства, официальное представление Цивилева состоится на следующей неделе, а после президентских выборов 18 марта его назначат исполняющим обязанности губернатора. В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили, что «информация о назначениях, если они состоятся, будет в понедельник». В «Колмаре» агентству отказались прокомментировать информацию о назначении. В московском офисе компании «Ведомостям» не смогли предоставить оперативный комментарий. На письменный запрос ответа также не последовало.

Преемник и элиты

Один близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» подтвердил, что назначение Цивилева замгубернатора Кемеровской области означает, что в дальнейшем он может сменить Амана Тулеева. Согласно бюджету Кемеровской области на ближайшие три года, средства на губернаторские выборы заложены на 2018 г., а не на 2020 г., когда истекают полномочия Тулеева.

Кемеровские чиновники взволнованы назначением Цивилева: он не принадлежит к местным элитам, говорит близкий к администрации области человек. Цивилев — выдвиженец Геннадия Тимченко, знает другой близкий к Кремлю собеседник. Тулеев рассчитывал оставить на посту губернатора своего человека, говорили ранее источники «Ведомостей».

«Конечно, Тулееву хотелось бы оставить преемника, — согласен политолог Виталий Иванов. — Но для этого ему нужно было уйти в отставку года три-четыре назад, когда он был еще в силе и мог выдвигать условия. Сейчас он больной старик, от которого мало что зависит и который примет любого сменщика».

Аман Тулеев руководит Кузбассом с 1997 г. В конце мая 2017 г. он ушел в десятидневный отпуск, однако по его истечении публично не появился. В конце июня областная администрация сообщила, что в Германии Тулееву сделали операцию на позвоночнике с применением металлоконструкций. В начале августа 73-летний Тулеев вернулся в Кузбасс, пройдя реабилитацию в Москве после операции. РБК осенью прошлого года писал, что Тулеева ждет почетная пенсия после президентских выборов, а до тех пор баланс сил в крупном лояльном регионе решено не нарушать.

На этой неделе, 27 февраля, Цивилев встречался в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Цивилев рассказал президенту, что «Колмар» не только успешно работает и развивается как производственная компания, но и заботится о социальном благополучии работников, а к 2021 г. станет лидером в России по добыче премиального угля.

Сергей Цивилев владеет 70% группы «Колмар», выкупив в январе 30% у Андрея Бокарева, 30% - у «Волга груп» Геннадия Тимченко. Группа компаний «Колмар» - угольный холдинг на базе месторождений высококачественного коксующегося и энергетического угля Нерюнгринского бассейна Якутии. «Колмар» строит два ГОКа («Денисовский» и «Инаглинский»), а также морской угольный терминал в порту Ванино, ориентированный на азиатские рынки. Балансовые запасы – более 1 млрд т коксующегося угля.

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