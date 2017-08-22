Тулеев обвинил подчиненных в подлости во время его болезни

«Вы знаете, что я этого не заслужил», - сказал Тулеев на совещании Артем Коротаев/ТАСС

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сегодня раскритиковал поведение начальника департамента внутренней политики Нины Лопатиной, руководителя аппарата администрации региона Алексея Зеленина и главы совета народных депутатов региона Алексея Синицына из-за ситуации вокруг его здоровья, передает «Интерфакс». Во вторник он провел первое совещание после операции на позвоночнике.

Пока в коляске Тулеев во время совещания с заместителями сказал, что сможет ходить самостоятельно, но только через месяц. «Операция была сложнейшая, делали лучшие профессора Германии. Сейчас вроде курс прошел, нормально все, но нужно расхаживаться, нужно дышать, на ногах стоять твердо. Поэтому пока - коляска», - пояснил губернатор («Интерфакс»).

«К сожалению, много врагов. За этот период чего я только не начитался. Плюс молодцы помощники, они от меня скрывали очень многое. Но я очень обижен на Синицына, прям не скрываю, по-подлому поступил Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи, скажи. В том же интернете скажи. Идут слухи, живой, неживой. Так нельзя относиться, тем более к первому руководителю. Ко мне в Москве как к своему отнеслись», - сказал Тулеев на совещании, видеозапись которого опубликована на сайте администрации региона.

Он также заявил, что «всем врагам прощает», и поблагодарил кузбассовцев, которые проявили внимание к его самочувствию.

По словам Тулеева, врачи предупреждали его о необходимости проведения операции, но он «запустил», в результате произошло осложнение, после чего он долгое время провел на больничном. «Сейчас вроде курс прошел, нормально все, но нужно расхаживаться. Нужно дышать, нужно, чтобы дыхалка заработала, и нужно на ногах стоять твердо», - сказал он. В то же время Тулеев отметил, что не имеет значения, как он работает и откуда руководит регионом. Он предположил, что через месяц сможет ходить самостоятельно.

Тулеев руководит Кузбассом с 1997 г. 22 мая он ушел в десятидневный отпуск, однако по его истечении публично не появился. В конце июня областная администрация сообщила, что в Германии Тулееву сделали операцию на позвоночнике с применением металлоконструкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня сказал, что никаких решений по губернатору Тулееву не принималось. В областной администрации утверждали, что губернатор не планирует покидать свой пост и не писал заявление об отставке. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко 20 августа заявил, что смены губернатора Кемеровской области пока не предполагается. «Все нормально. У него тяжелая была операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это один из авторитетных российских губернаторов», - сказал он.

73-летний Тулеев вернулся в Кузбасс 12 августа, пройдя реабилитацию в Москве после операции.