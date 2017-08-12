Губернатор Тулеев вернулся в Кузбасс после реабилитации

«Аман Тулеев вернулся из Москвы, чувствует себя хорошо», - говорится в сообщении пресс-службы областной администрации Артем Коротаев / ТАСС

Губернатор Кемеровской области 73-летний Аман Тулеев вернулся в регион, пройдя реабилитацию в Москве после операции на позвоночнике, сообщила сегодня пресс-служба областной администрации. «Аман Тулеев вернулся из Москвы, чувствует себя хорошо», - говорится в сообщении. Когда губернатор сможет выйти на работу, не указано.

Тулеев продолжит реабилитационный курс в регионе, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник во власти СФО. По этой информации состояние губернатора стабильное, он намерен включаться в работу и скоро начнет рабочие встречи.

Возглавлявший Кемеровскую область с 1997 г. Тулеев ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако по его истечении публично не появился. Его обязанности исполняет первый замгубернатора Владимир Чернов. В конце июня областная администрация сообщила, что в Германии Тулееву сделали операцию на позвоночнике с применением металлоконструкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня сказал, что никаких решений по губернатору Тулееву не принималось. В областной администрации утверждали, что губернатор не планирует покидать свой пост и не писал заявление об отставке. «Коммерсантъ» утверждал, что Тулеев не вернется на работу из отпуска: ему было важно остаться в должности до 1 июля, чтобы пробыть губернатором ровно 20 лет, и в Кремле решили пойти навстречу.

В начале июля стало известно, что Тулеев проходит послеоперационную реабилитацию в ЦКБ управделами президента по приглашению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. «Коммерсантъ» писал, что Тулеева привезли в аэропорт Кемерова на носилках 1 июля и отправили в Москву самолетом МЧС.

Как писал «Коммерсантъ», у Кремля есть список из 20 претендентов на губернаторскую позицию. В нем, в частности, первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Наиболее вероятной источники издания называли кандидатуру Носова, однако у него сложные отношения с УГМК, имеющей активы в Кузбассе («Кузбассразрезуголь»). Самого Тулеева, по данным газеты, устраивает кандидатура Исламова.