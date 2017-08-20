Кремль не планирует менять Тулеева на посту губернатора Кемеровской области

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что смены губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на его посту пока не предполагается.

«Все нормально. У него тяжелая была операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это — один из авторитетных российских губернаторов», — сказал Кириенко в ответ на вопрос, планируется ли смена кемеровского губернатора.

12 августа Тулеев вернулся в Кузбасс из Москвы, где проходил курс реабилитации в ЦКБ управления делами президента России. Губернатор ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако после его окончания он публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель Владимир Чернов.

В конце июня в обладминистрации сообщили, что Тулееву в Германии была проведена операция на позвоночнике с применением металлоконструкций.