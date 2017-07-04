Тулеев переведен на реабилитацию в Москву

Глава Кемеровской области 73-летний Аман Тулеев, перенесший в мае операцию на позвоночнике, продолжит реабилитацию в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу обладминистрации. «После очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе (министра здравоохранения Вероники) Скворцовой Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве», – рассказали в администрации. Сейчас он находится на восстановительном лечении в одной из специализированных столичных клиник, обладающих «полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии».

В администрации уточнили, что Тулеев принял предложение Скворцовой с благодарностью. Реабилитация главы области проходит под ее личным и министерским контролем. Врачи в Кузбассе все, что планировали, уже сделали. «По словам медиков, Аман Тулеев <...> прошел все намеченные процедуры, в том числе сложные и болезненные», – сообщил собеседник агентства. По его словам, состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо.

По данным «Коммерсанта», Тулеев вылетел из Кемерова 1 июля. Его «привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета. Воздушное судно, насколько мне известно, принадлежит МЧС», – рассказал собеседник издания. Источник в силовых структурах сообщил, что Тулеева перевозил борт МЧС, оборудованный средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии. В Москве кемеровского губернатора встретили сотрудники центра медицины катастроф «Защита» и отвезли его в одну из больниц.

Операция Тулеева была плановой, решение о ней принималось еще в октябре 2016 г. Она продолжалась девять часов, поскольку врачи расширили объем оперативного вмешательства. После операции у пациента возникли осложнения в виде пневмонии.

Тулеев находится в отпуске с 22 мая. С тех пор губернатор продлевал его несколько раз. Это стало поводом для предположений, что из отпуска он выйдет уже на пенсию. Об этом ранее писал «Коммерсантъ». В обладминистрации эти сообщения опровергали. «Заявление об отставке не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой», – заявлял 22 июня и. о. начальника главного управления по работе со СМИ Кемеровской области Алексей Доронгов. Он уточнял, что Тулеев находится в отпуске 30 дней, но по закону имеет право продлить его до 45. Когда именно губернатор сможет вернуться к работе, не уточнялось.