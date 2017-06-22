В Кемерове отвергают слухи об отставке находящегося на больничном Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, находящийся на больничном, не писал заявления об отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. начальника главного управления по работе со СМИ Кемеровской области Алексея Доронгова. «Заявление об отставке не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой», - сказал он.

Тулеев находится в отпуске 30 дней, но по закону имеет право продлить его до 45, отметил Доронгов. Когда именно 73-летний Тулеев сможет вернуться к работе, представитель администрации не сообщил.

«Есть мысли в этом отношении (...) озвучивать их некорректно», - прокомментировал вопрос замгубернатора региона по вопросам здравоохранения Валерий Цой. Он добавил, что у Тулеева есть ряд физических ограничений. Он перенес сложную операцию и осложнение в виде пневмонии. «Что касается трудоспособности, на исполнение функциональных обязанностей губернатора это никаким образом не влияет», - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что губернатор перенес операцию на позвоночнике.

Операция с использованием металлоконструкций была проведена Тулееву в мае в одной из клиник Германии, рассказал Цой. Она продолжалась девять часов. Лечение было предписано еще в октябре 2016 г., но губернатор отложил его. Сейчас, по словам замгубернатора, состояние Тулеева «стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны органов и систем нет каких-либо нарушений жизненных функций». С 11 июня Тулеев находится в кемеровской больнице им. Подгорбунского.

Ранее источник «Коммерсанта» высказывал предположение, что после отпуска Тулеев уже не вернется в губернаторское кресло.