Аман Тулеев повторно продлил отпуск

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во второй раз продлил отпуск, сообщает «Интерфакс». Агентство напоминает, что администрация Кузбасса ранее сообщала, что 22 мая он ушел в отпуск на 10 дней. По истечении этого срока губернатор на публике не появлялся, а его первый заместитель Владимир Чернов продолжил исполнять обязанности главы региона. Тогда в администрации Кузбасса «Интерфаксу» сообщили, что отпуск губернатора продлен до 16 июня. 19 июня в пресс-службе администрации региона агентству сообщили, что отпуск вновь продлен на неопределенный срок.

Сотрудник пресс-службы не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Тулеев якобы болен.

«Интерфакс» напоминает, что 9 мая губернатор впервые не принял участия в праздничных мероприятиях, а 3 марта областная администрация опровергала информацию о его госпитализации.

Аману Тулееву 73 года. Он руководит Кузбассом с 1997 г.