Песков сказал, что не знает об отставке губернатора Тулеева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководящего областью с 1997 г. «На этот счет какой-либо информацией я не располагаю», – сказал Песков журналистам. На уточняющий вопрос, велись ли какие-либо разговоры, касающиеся состояния здоровья Тулеева, Песков ответил отрицательно.

Сайт администрации Кемеровской области сообщил, что глава региона ушел в 10-дневный отпуск 22 мая, однако по его истечении Тулеев публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

В администрации сначала сообщили, что отпуск продлен до 16 июня, а затем, 19 июня, что отпуск продлен на неопределенный срок. Сообщения СМИ о якобы тяжелой болезни Тулеева официально не комментировались.

Сегодня «Коммерсантъ» написал, что Тулеев не вернется на работу из отпуска. По данным газеты, чиновнику важно остаться в должности до 1 июля, чтобы пробыть губернатором ровно 20 лет, и в Кремле решили пойти ему навстречу. «Здоровье Тулеева не внушало оптимизма, даже когда он шел на последние губернаторские выборы в 2015 г.», – заявил изданию политолог Виталий Иванов.