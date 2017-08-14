Дату выхода Амана Тулеева на работу определят врачи

73-летний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который в субботу вернулся в регион, пройдя реабилитацию после операции на позвоночнике, пока останется на амбулаторном лечении, сообщила сегодня пресс-служба администрации Кемеровской области.

«Курс реабилитационных мероприятий он продолжит в амбулаторном режиме. Самочувствие губернатора хорошее, он владеет ситуацией в регионе, находится в рабочем контакте со своими заместителями», – сказал собеседник агентства. По его словам, дату возвращения Тулеева к работе должны определить врачи.

В субботу, 12 августа, стало известно, что Тулеев вернулся из Москвы, где проходил курс реабилитации в ЦКБ управделами президента после операции на позвоночнике, проведенной в Германии.

Глава региона ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако после его окончания он публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов.

В конце июня замначальника главного управления по работе со СМИ обладминистрации Алексей Доронгов сообщил, что губернатор не планирует покидать свой пост и не писал заявление об отставке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня сказал, что никаких решений по Тулееву не принималось.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область ровно 20 лет – с 1997 г.