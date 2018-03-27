Путин назвал одной из причин пожара в Кемерове «преступную халатность»

Президент поручил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям «каждого должностного лица», причастного к трагедии Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин прилетел в Кемерово, где 27 марта начался трехдневный траур по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Из аэропорта Путин отправился в месту трагедии. У сгоревшего комплекса он возложил букет роз к стихийному мемориалу, куда горожане приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Фасад комплекса Путин осматривал со своим полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщает ТАСС.

После этого Путин отправился на совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Там он заявил, что в числе причин трагедии – преступная халатность и разгильдяйство, передает ТАСС. «Что у нас происходит – это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», – заявил Путин.

Президент поручил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям «каждого должностного лица», причастного к трагедии. Последняя проверка «Зимней вишни» должна была пройти в 2016 г., но из-за надзорных каникул для малого бизнеса этого не произошло. Выручка ООО «Зимняя вишня – Кемерово», выполнявшего функции управляющей компании ТРЦ, в 2016 г. была 68 млн руб., в его штате состояло менее 100 человек. Путин заявил, что освобождение от проверок не должно вести к трагедиям: «Каникулы – это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?»

Накануне у Путина состоялся телефонный разговор с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, сообщила пресс-служба администрации региона. Президент интересовался, нужна ли области дополнительная помощь. Губернатор заявил, что регион справится самостоятельно. «На каждом метре работает по специалисту, если их будет больше, то они будут только мешать друг другу», – сказал он.

В ожидании отставок

К утру 27 марта на площади перед сгоревшим ТЦ собралось около 300 горожан, сообщает «Интерфакс». Многие из них не верят в официально обнародованное число жертв, другие винят власти в провальной организации спасательной операции. Временами из толпы слышались призывы: «Правду!» и «В отставку!»

В свою очередь VSE42.Ru оценил число собравшихся в 4000 человек. Митингующие требовали, чтобы Тулеев вышел к ним, но тот уехал, а от администрации к митингующим вышел вице-губернатор Сергей Цивилев. Как отмечает сайт, митингующие скандируют: «Тулеев! В отставку!»

Тулеев руководит Кузбассом с 1997 г. О его скорой отставке еще в июне 2017 г. писал «Коммерсантъ». Тогда губернатор ушел в десятидневный отпуск, но по его истечении не вышел на работу. Региональная администрация сообщила, что он перенес операцию на позвоночнике с применением металлоконструкций. Позже РБК отмечал, что после президентских выборов Тулеева ждет почетная пенсия, но до тех пор нарушать баланс сил в промышленном регионе рискованно. В начале марта заместителем Тулеева по промышленности, транспорту и предпринимательству стал бывший гендиректор угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев. Один близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» говорил, что назначение Цивилева означает, что в дальнейшем он может сменить Амана Тулеева на посту руководителя региона.

Десятки погибших

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта на четвертом этаже комплекса, где находились кинотеатры и детские игровые зоны. Открытое горение было ликвидировано лишь на следующий день. Здание выгорело полностью.

По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. Из них 25 опознаны, в том числе 13 детей, заявили в оперативном штабе. Источник «Интерфакса» сообщает, что детей среди погибших может быть намного больше – около 40. Официального подтверждения этой информации нет. Также сообщалось о 53 пострадавших, из которых 13 человек находятся в больницах.

Родственники жертв получат по 1 млн руб. компенсации от федерального правительства и региональных властей, а также по 3 млн руб. от совладельца «Зимней вишни», основателя «КДВ групп» Дениса Штенгелова. Как он пояснил «Ведомостям», компания выплатит компенсации «независимо от результатов расследования» трагедии.

Пятеро задержанных

СКР возбудил дела по трем статьям Уголовного кодекса: 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По словам представителя Следственного комитета Светланы Петренко, задержаны и допрошены пятеро подозреваемых. В их числе сотрудник ЧОПа, который, по данным следствия, «при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения». Показания также дали технический директор компании – собственника здания, арендатор помещения, где предположительно начался пожар, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Наиболее вероятной причиной пожара сотрудник МЧС ранее называл короткое замыкание. Рассматривается также версия случайного поджога. Этой версии придерживается и совладелец «Зимней вишни». Сотрудники ТРЦ склоняются к тому, что кто-то поджег поролон в детской комнате, рассказал он ранее.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове