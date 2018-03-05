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Гендиректор «Колмара» назначен заместителем губернатора Кузбасса

Гендиректор угледобывающей компании «Колмар» Сергей Цивилев занял пост заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Об этом ТАСС сообщили в службе по связям с общественностью компании «Колмар».

На посту гендиректора Цивилева заменит Артем Левин, который ранее был заместителем гендиректора и директором по производству ООО «УК "Колмар", уточнили в пресс-службе компании. Собеседник агентства подчеркнул, что кадровые перестановки не повлияют на принятую стратегию развития компании. "К 2021 г. "Колмар" намерен стать одним из лидеров на мировом рынке по поставкам коксующегося угля премиального класса», – отметили в пресс-службе.

О назначении Цивилева на пост заместителя губернатора стало известно на прошлой неделе. Позже эти сообщения подтвердила администрация Кемеровской области. При этом источники, сообщившие «Интерфаксу» о назначении нового заместителя губернатора, предположили, что вскоре после выборов президента Цивилев «будет назначен исполняющим обязанности губернатора».

Эту информацию «Ведомостям» подтвердил близкий к Кремлю собеседник. По его словам, назначение Цивилева заместителем губернатора Кемеровской области действительно может свидетельствовать о том, что в дальнейшем он сменит Амана Тулеева. Согласно бюджету Кемеровской области на ближайшие три года средства на губернаторские выборы заложены на 2018 г., а не на 2020 г., когда истекают полномочия Тулеева.

Источники газеты указывали, что кемеровские чиновники взволнованы назначением Цивилева, поскольку тот не принадлежит к местным элитам. Цивилев – выдвиженец бизнесмена Геннадия Тимченко, говорил «Ведомостям» другой близкий к Кремлю собеседник. Тулеев рассчитывал оставить на посту губернатора своего человека, предупреждали ранее источники издания.

Цивилев в январе увеличил свою долю в группе «Колмар» с 40 до 70%, выкупив долю у бизнесмена Андрея Бокарева. Еще 30% – у «Волга груп» Тимченко.