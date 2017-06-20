«Коммерсантъ»: Аман Тулеев не вернется на работу из отпуска

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который на днях продлил отпуск на неопределенный срок, из отпуска на работу не вернется, утверждает источник «Коммерсанта». По его сведениям, чиновнику важно формально остаться в должности до 1 июля, чтобы пробыть губернатором ровно 20 лет, в Кремле решили пойти ему навстречу.

Ранее сообщалось, что Тулеев взял отпуск с 22 мая на 10 дней, но с тех пор его продлевал и не появлялся на публике. На этом фоне появились слухи о нездоровье губернатора, отмечает газета. В пресс-службе администрации Кузбасса изданию сказали, что здоровье губернатора не вызывает опасений. В администрации президента России «Коммерсанту» получить комментарий не удалось.

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, который впервые прошел в Госдуму в 1999 г. по Новокузнецкому одномандатному округу, сказал, что давно не разговаривал с Кузбассом и не знает ничего конкретного о здоровье или отставке Тулеева. Секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Синицын в минувшее воскресенье говорил Неверову, что «все нормально, все работают».

«Здоровье Тулеева не внушало оптимизма, даже когда он шел на последние губернаторские выборы в 2015 г.», – заявил изданию политолог Виталий Иванов.