Кемеровская трагедия показала беспомощность надзорных органов

Бизнесу после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» логично ждать новой волны проверок Максим Григорьев / ТАСС

В пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове погибли, по данным на вечер понедельника, десятки человек. Среди погибших много детей: они находились на четвертом этаже в кинозалах и в игровой комнате, где и вспыхнул пожар.

Около 120 человек спаслось в первые минуты после возгорания. Очевидцы говорят, что пожарная сигнализация не сработала (Следственный комитет России (СКР) сообщил, что один из охранников решил ее отключить), пожарные выходы были закрыты, а сотрудники охраны не помогали в эвакуации. Кемеровский вице-губернатор Владимир Чернов сказал, что двери в кинозалы тоже оказались закрыты. Дети звонили родителям и говорили, что не могут выйти из зала – двери заперты снаружи, вспоминают очевидцы.

В понедельник в социальных сетях появилась информация, будто жертв сотни, но СКР заверил, что эта информация не соответствует действительности. СКР подтвердил, что с родственников погибших берется подписка о неразглашении – в интересах потерпевших.

По словам сотрудника МЧС, наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание, рассматривается также случайный поджог. СКР возбудил дела по трем статьям Уголовного кодекса. По словам собеседника в правоохранительных органах, задержано пятеро: директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца здания, Юлия Богданова, гендиректор управляющей компании центра Надежда Судденок, гендиректор обслуживавшей пожарную сигнализацию фирмы «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, работница центра Соболева. Будет проведена доследственная проверка в отношении собственников и арендаторов центра, чиновников администрации, МЧС, инстанций, разрешивших переоборудование здания кондитерской фабрики в ТРЦ, и строителей, продолжает собеседник «Ведомостей». Заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что начата прокурорская проверка всех торговых центров.

В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, будет ли всероссийский траур, ответил, что у него нет информации о такой возможности.

От проверки освобождены

Последняя проверка «Зимней вишни» должна была пройти в 2016 г., но из-за надзорных каникул для малого бизнеса этого не произошло, заявил в воскресенье главный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Чтобы компания попала в эту категорию, ее оборот не должен превышать 800 млн руб., а число сотрудников – 100 человек. Выручка ООО «Зимняя вишня – Кемерово», выполнявшего функции управляющей компании ТРЦ, в 2016 г. была 68 млн руб., в ее штате состояло менее 100 человек. Но собственник ТРЦ, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», не включен в реестр малого и среднего бизнеса, на него каникулы не распространяются, говорит представитель Минэкономразвития. Отвечала ли компания за пожарную безопасность или отвечать должен был собственник, не известно.

Как правило, ответственность за пожарную безопасность несет собственник, но он может переложить ее на УК и даже на арендаторов, рассказывает топ-менеджер крупной консалтинговой компании. МЧС пыталось провести внеплановую проверку «Зимней вишни», но ее не согласовала прокуратура, рассказывает человек, знакомый с планами проверок. Представители Генпрокуратуры и МЧС не ответили на запросы «Ведомостей».

Формально МЧС не было обязано проверять ТРЦ, говорит представитель компании «Серконс» (сертификация и экспертиза промышленной безопасности) Алексей Кабанов, но каникулы не распространяются на предприятия социальной сферы, а «Зимняя вишня» к ним относилась, там проходили образовательные мероприятия для детей. Поводом для проверки мог стать перечень критериев отнесения объектов к категории рисков, но правительство согласовало его в конце 2017 г.: ТРЦ относился ко 2-й категории риска – на объекте могло находиться более 200 человек. Исходя из этого перечня проверка должна была пройти, согласен вице-президент РСПП Александр Варварин. Плановая проверка МЧС по этому критерию должна была состояться не ранее октября 2018 г. после включения ее в список и согласования в Генпрокуратуре, указывает вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Реформа под угрозой

Даже если формально ТРЦ управляет компания с оборотом малого бизнеса, проверка должна была состояться, уверен вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Если суммировать показатели компаний, которые находились в ТРЦ, то они бы превысили нормы по выручке, согласен Кабанов. Не снимает это ответственности и с владельцев компании, говорит Блудян. Они могли провести независимую оценку пожарного риска, согласен Кабанов.

Случай в Кемерове может поставить под угрозу реформу контрольно-надзорной деятельности, опасаются два федеральных чиновника, законопроект уже внесен в Госдуму. «Будем делать серьезные выводы после детального анализа происшедшего», – предупредил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, курирующий эту реформу.

Объекты с массовым посещением детей должны проверяться чаще, говорит зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный: «Не только само здание должно соответствовать всем требованиям, но и персонал. Здесь же очевидно, что объект сдан в эксплуатацию, но требования не выполнены, хотя его же кто-то принимал. Возможно, мы вернемся к советскому времени – тогда кинотеатры были только на первом этаже, сейчас это перестало работать, потому что аренда на первых этажах самая дорогая».

Террор страшнее пожара

Все, что связано с огнем, находится в зоне риска, проблема в осмысленности существования надзорных органов, считает политолог Михаил Виноградов: «В России даже ограничивающая парковку разметка для пожарных служб наносится подчеркнуто формально, к ней никто не относится всерьез». Торговые центры во время осенней волны ложных сообщений о заложенной взрывчатке и эвакуаций сделали антитеррористическую безопасность более важной, чем стремление держать открытыми эвакуационные выходы, продолжает Виноградов, а все ограничения на проверки малого бизнеса были скорее свидетельством неспособности государства поставить перед надзорными органами нормальные цели гарантирования безопасности, а не выявления тысяч нарушений: «Ограничениями на проверки государство, по сути, признавало, что главная функция надзорных органов – как раз кошмарить бизнес».

Еще на старте президентства Владимира Путина была инициатива передать пожарный надзор страховым компаниям как очевидным интересантам пожарной безопасности, но политической воли не хватило, напоминает Виноградов. А ведь в некоторых сферах надзора удалось добиться изменений, говорит Виноградов и приводит в пример водителей, которые в крупных городах теперь гораздо реже сталкиваются с полицией – нарушения фиксируют камеры. «Бизнесу логично ждать очередной волны проверок, а также презумпции виновности для всех, кроме пожарного надзора. Поскольку никаких реальных механизмов обеспечения безопасности нет, для бизнеса это всегда заканчивается одинаково – формальными проверками и ростом стоимости взяток», – резюмирует Виноградов.

В подготовке статьи участвовали Ольга Чуракова, Елизавета Базанова и Алексей Никольский

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