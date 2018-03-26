От редакции

Почему трагедии повторяются

Когда система надзора неэффективна или коррумпирована, то общество не защищено от халатности любого низового нарушителя
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Трагедию в Кемерове, где в огне и ядовитом дыму пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), а большинство жертв – дети, можно назвать рукотворным Бесланом. Погибших впятеро меньше, чем в сентябре 2004 г. (336 человек, в том числе 186 детей), но и погибли они не от рук террористов, а стали жертвами тотальной халатности сотрудников торгового комплекса, его администрации и, не исключено, попустительства надзорных органов. Государственная система коллективной безопасности, в которой халатность на местах должна предотвращаться органами надзора и контроля, в который раз подтвердила свою неэффективность – но это знание дорого обходится обществу, которое никак не контролирует «контролеров».

Пожар в «Зимней вишне», по данным на вечер понедельника, стал вторым пожаром по числу жертв после трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 г., где погибли 156 человек, – там люди тоже не могли выбраться на улицу из-за заблокированного эвакуационного выхода и умирали от отравления ядовитыми газами, которые выделяли при горении запрещенные к использованию отделочные материалы. Грубые нарушения безопасности на шахтах стоили Кемерову в 2007-2010 гг. жизней 238 горняков.

Следствие только началось, но то, что уже известно об обстоятельствах трагедии в «Зимней вишне», свидетельствует, что виноватых в гибели 64 человек много. Известно, что пожарная сигнализация не сработала, как и система пожаротушения, а система оповещения была отключена. Судя по видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей первую вспышку пламени, огонь и густой дым практически мгновенно, за несколько секунд, распространились по помещению. Эвакуацией посетителей, судя по этому видео, никто не руководил. Пожарные находят тела погибших в том числе у эвакуационных выходов, двери которых были закрыты. До кинозалов, где за запертыми сотрудниками кинотеатра дверями дети смотрели мультфильм, МЧС и вовсе не добралось – эта часть ТРЦ полностью выгорела и обрушилась еще до того, как туда смогли подойти спасатели.

У всех этих отдельных проявлений катастрофической в совокупности халатности есть имена и фамилии. Есть человек, который несет ответственность за нерабочую сигнализацию. Есть человек, который несет ответственность за запертые двери эвакуационных выходов. Есть человек, который несет ответственность за отделку торгового центра горючими и токсичными при горении материалами. Есть человек, который несет ответственность за эвакуацию людей из торгового центра при чрезвычайной ситуации. Есть люди, которые принимали здание в эксплуатацию, проводили проверки соблюдения правил пожарной безопасности. Следствие уже задержало и допросило четырех подозреваемых: технического директора компании – совладельца здания ТРЦ, арендатора помещения, где предположительно начался пожар, сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Охранника, который, по данным Следственного комитета, отключил систему оповещения ТРЦ после начала пожара, следователи называют пятым подозреваемым. Одновременно Генпрокуратура объявила о начале массовых проверок торгово-развлекательных центров по всей стране. Наверняка будут найдены нарушения в ТЦ других городов, возможно, будут ужесточены требования к пожарной безопасности – это традиционная реакция системы «в моменте» на катастрофы.

Но гарантий того, что кемеровская история не повторится где-нибудь еще, все это не дает. Рукотворные трагедии, в которых массово гибнут люди, все чаще вызывают ощущение дежавю – они повторяются, несмотря на проверки и разбирательства. 11 марта 2015 г. в Казани сгорел ТЦ «Адмирал», погибли 19 человек – большинство отравились ядовитым газом, который выделяли полиуретановые панели, использованные в отделке здания. После пожара в Казани массовые проверки торговых центров прошли по всей России и выявили массовые же нарушения, во многом схожие с теми, которые привели к трагедии в Кемерове: ненадлежащее обеспечение помещений торговых объектов автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и автоматического пожаротушения, отсутствие противодымной вентиляции, загромождение путей эвакуации. Но кемеровская «Зимняя вишня» под ту внеплановую проверку, похоже, почему-то не попала: согласно карточке управляющей компании в СПАРК, проверка соблюдений требований пожарной безопасности проходила в ТРЦ только однажды, в 2016 г., и заняла два дня вместо положенных 20, выявленных нарушений в карточке проверки не значится. А плановые проверки ограничены «надзорными каникулами» – трехлетним освобождением от проверок для малого бизнеса: формально управляющая компания «Зимней вишни» подпадает под такое определение.

В ситуации, когда система надзора и контроля или формальна, или неэффективна, или коррумпирована, или работает только по ситуации, общество фактически не защищено от халатности любого низового нарушителя. Да, надзор и контроль должны быть другими – реформа идет уже много лет, но она не будет эффективной и не сможет обеспечить безопасности граждан, пока каждый проверяющий и каждый проверяемый не будут отдавать себе отчет в том, что конкретно их халатность, малодушие, корыстолюбие могут буквально убивать.

Как выглядит сгоревший торговый центр «Зимняя вишня»

Комментарии  ()
niksav2010.saveljev
18:47 26.03.2018
"надзор и контроль должны быть другими..."-Какими, дорогая редакция?В ваших силах поднять эту переболевшую проблему и привлечь специалистов для обсуждения и выработки предложений. Чтобы каждый входящий в очередной торгово-развлекательный центр знал и видел,кто и что обеспечивает его безопасность.
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