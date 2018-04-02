Отставки по правилам и без

Увольнение Амана Тулеева спустя неделю после пожара в «Зимней вишне» – исключение из сложившегося правила, когда отставка допустившего провал руководителя откладывается, чтобы продемонстрировать твердость Кремля перед лицом народного возмущения. Но едва ли это признак системного роста гуманитарного фактора в кадровой политике – скорее демонстрация права того, кто устанавливает правила, самому их и нарушать.

Формально глава Кузбасса, руководивший регионом с 1997 г., сам попросил президента об отставке, объяснив свое решение в воскресном видеообращении тем, что «с таким тяжелейшим грузом работать губернатором нельзя, морально нельзя». В тот же день Владимир Путин удовлетворил ходатайство, хотя еще в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что быстрого увольнения Тулеева ожидать не следует. Врио губернатора назначен Сергей Цивилев – ранее называвшийся преемником вице-губернатор, чьи шансы на назначение в глазах экспертов сильно упали после того, как он встал на колени перед собравшимися на площади, попросив прощения за ошибки власти. С приходом нового человека в Кузбассе неизбежно будет перекроена региональная вертикаль – и именно ее отстройка станет главной задачей нового губернатора, а не исправление этических промахов и ошибок предшественников.

Прежде Кремль игнорировал требования отставки губернаторов: так было после трагедии в Беслане в сентябре 2004 г., волнений в Черкесске, завершившихся штурмом республиканского дома правительства осенью 2004 г., после лесных пожаров лета 2010 г. и наводнения в Крымске в июле 2012 г. Президент Северной Осетии Александр Дзасохов подал прошение об отставке в июне 2005 г. Президент Карачаево-Черкесии Мустафа Батдыев и большинство «губернаторов-погорельцев» доработали свой срок полномочий. Губернатор Кубани Александр Ткачев, заявивший пострадавшим в Крымске: «Что, нужно было каждого обойти?» – дорос до министра. Даже арестованный в июне 2016 г. Никита Белых ждал отставки больше месяца.

Об уходе Тулеева и подборе преемника говорили давно из-за его нездоровья, напоминает политолог Алексей Титков. После выборов Путин может не опасаться, что немедленную отставку после протестов сочтут его слабостью, полагает политолог Евгений Минченко. В отличие от прежних трагедий кемеровскую невозможно списать на теракт и стихийные бедствия – реакция на пожар обозначила нравственную глухоту местной власти, привычку воспринимать реальности через призму провокаций. Это сделало ответную реакцию общества более яростной, а федеральным СМИ не удалось подменить вопрос ответственности региональных властей разговорами о коварных пранкерах и неправильно скорбящих блогерах, полагает политолог Екатерина Шульман. За годы после Беслана механизмы власти поизносились, у нее меньше материальных ресурсов, капитал общественной поддержки во многом растрачен, поэтому она вынуждена реагировать более гибко. Тулеева могли попросить подать заявление «по собственному желанию» в обмен на возможность оставить преемника. Это компромисс для обеспечения максимально комфортной передачи власти, хотя после трагедии в «Зимней вишне» прежние договоренности в значительной степени обесценились, считает эксперт.