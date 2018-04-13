Госдума предлагает правительству ограничить ввоз товаров из США

Законопроект наделяет правительство правом ограничить импорт любых товаров из США Игорь Генералов / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях России против США и других стран, присоединившихся к американским санкциям против российских компаний. Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех четырех парламентских фракций.

В пояснительной записке (текст законопроекта есть у «Ведомостей») сказано, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит кабинет министров.

Также законопроект предусматривает ограничения на госзакупки и закупки госкомпаниями американских технологических товаров и программного обеспечения. Правительству и регионам предлагается проработать механизмы импортозамещения американских товаров, работ и услуг. Запрет может коснуться в том числе аудиторских, консалтинговых, юридических услуг для государства и отдельных видов юридических лиц.

В документе прописана возможность создания списка иностранных граждан, которым будет запрещен въезд в Россию. Кроме того, правительство сможет запретить прием на работу высококвалифицированных специалистов из США.

Ограничения на импорт дополняются возможностью начать производство американских товаров без разрешения правообладателей из США. Пакет контрмер включает в себя «исчерпание исключительного права на товарные знаки» из правительственного перечня.

Кабинет министров также наделяется правом остановить международное сотрудничество Росиии и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%. Американские компании также не смогут участвовать в приватизации российского госимущества.

Согласно законопроекту ограничительные меры вводятся правительством по решению президента «по мере необходимости». В документе отмечается, что правительство должно работать над привлечением в экономику инвестиций из стран, не поддерживающих антироссийскую политику США.

По мнению руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова и зампреда Госдумы от КПФР Ивана Мельникова, санкции против США и других стран станут дополнительным стимулом для развития российской экономики. Неверов пообещал, что ограничения не коснутся товаров для личного пользования.

Совет Госдумы обсудит законопроект в понедельник, 16 апреля, после чего он будет рассмотрен на ближайшем заседании палаты, сообщил Володин. Документ будет прорабатываться с экспертами и правительством.

В среду Володин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву «принять зеркальные меры по отношению к продукции из США». «Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов, на неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса», – заявил спикер.

Минфин США 6 апреля объявил санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников и 15 связанных с ними компаний. Новые ограничения запрещают американским резидентам вести дела с лицами из черного списка. А компании и граждане из других юрисдикций в случае нарушения этого запрета сами рискуют подпасть под вторичные санкции.

Медведев 9 апреля поручил правительству оказать поддержку пострадавшему от санкций бизнесу и рассмотреть возможность введения ответных мер против США. Кремль считает новые антироссийские санкции «вопиющими по своей незаконности», президентская администрация анализирует ситуацию, однако не станет принимать скоропалительных решений, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предупреждал о рисках ответных санкций против США. «В отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции», – указывал экс-министр финансов. Он подчеркивал, что ответные санкции ударят по российской экономике, что делает их контрпродуктивными.

Запретительный тренд последних лет продолжается, говорит политолог Михаил Виноградов: «Давно пришла пора принять рамочный закон о запрете всего». Политолог Евгений Минченко отмечает, что некоторые ограничения являются «выстрелом себе в ногу». «К сожалению, мы зависим от США гораздо больше, чем они от нас», – констатирует эксперт.