Володин и руководители фракций подготовили законопроект о санкциях против США

Законопроект стал ответом на «хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», объяснил Володин Ярослав Чингаев / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях против США и иных государств, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Авторами документа стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители четырех парламентских фракций – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

«Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц», – заявил Володин.

Законопроект дает правительству полномочия ввести меры экономического и политического характера против США, говорится в пресс-релизе. На данный момент законопроект еще не зарегистрирован в электронной базе Госдумы.

По словам Володина, совет Госдумы обсудит законопроект в понедельник, 16 апреля, после чего он будет рассмотрен на ближайшем заседании палаты. Документ также будет прорабатываться с экспертами и правительством.

В среду Володин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву «принять зеркальные меры по отношению к продукции из США». «Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов, на неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса», – заявил он.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников и 15 связанных с ними компаний. Новые санкции запрещают американским резидентам вести дела с лицами из черного списка. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.

Медведев 9 апреля поручил правительству оказать поддержку попавшим под санкции российским компаниям и рассмотреть возможность введения ответных мер против США. Кремль считает новые санкции «вопиющими по своей незаконности», администрация президента анализирует ситуацию, но не станет принимать скоропалительных решений, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Меры поддержки попавшего под санкции бизнеса продолжают прорабатываться – они будут отличаться для разных компаний, сообщил 13 апреля на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Аркадий Дворкович (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель Центра стратегических разработок экс-министр финансов Алексей Кудрин предупреждал о рисках ответных санкций против США. «Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции», – говорил он журналистам, подчеркивая, что ответные санкции ударят по российской экономике, что делает их контрпродуктивными.

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