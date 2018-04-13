«ВСМПО-Ависма» предупредила власти России о последствиях санкций против США

«ВСМПО-Ависма» производит треть мирового титана для авиапрома Svetlana Burmistrova / Reuters

Крупнейший в мире производитель титана - российская корпорация «ВСМПО-Ависма» сегодня предупредила российских законодателей о последствиях предложенных ими санкций против США для страны, Урала и самой компании. Корпорация напомнила, что производит треть мирового титана для авиапрома и 70% продукции отправляет на мировой рынок.

«Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики. Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого в уральском регионе более 20 000 сотрудников окажутся в кризисной ситуации», - говорится в сообщении.

«Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», - говорится в сообщении.

ВСМПО и мировая авиация

Компания «ВСМПО-Ависма» имеет давние и тесные связи с обоими крупнейшими авиапроизводителями мира - Boeing и Airbus. Она поставляет заготовки и ключевые готовые детали из титана (шасси) для самых современных гражданских самолетов - Вoeing 787, Airbus А350 и A380.

В особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области работает СП Ural Boeing Manufacturing. Сотрудничество компаний продолжилось и после того, как еще в 2014 г. под санкции США в связи с присоединением Россией Крыма попал Сергей Чемезов, гендиректор «Ростеха» (у госкорпорации блокирующий пакет ВСМПО). В этом году там же планируется запустить второй завод по обработке титановых штамповок для Boeing. Американская компания обеспечивает за счет поставок из России порядка трети своих потребностей в титане.

«Компания Boeing знает о законопроекте и следит за ситуацией, чтобы понять, какое влияние это может оказать на наш бизнес в России», - сообщила «Интерфаксу» представитель Boeing в России Елена Александрова.

В 2014 г., после введения первых международных санкций против России, Airbus искал другого поставщика титановых заготовок, но в итоге продолжил сотрудничество с российской компанией. В 2017 г. компании заключили соглашение о поставке штамповок для новейших А350 XWB и A350-900.

Наш ответ США

В пятницу Госдума предложила законопроект о санкциях в отношении США в ответ на санкции против российских компаний, принятые 6 апреля.

Помимо ограничений на импорт американских товаров в США законопроект наделяет правительство правом остановить международное сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%. Ограничительные меры вводятся правительством по решению президента «по мере необходимости».

Во что инвестирует крупнейший совладелец «ВСМПО-Ависмы»