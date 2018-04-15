Санкции России не смогут сильно навредить США и Евросоюзу

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Российские контрсанкции против США могут иметь обратный эффект и ударить по российским потребителям Сергей Коньков/ТАСС

Спустя неделю после введения американским минфином новых санкций против российских чиновников и бизнесменов депутаты Госдумы предложили свой вариант контрсанкций. Законопроект об ответных мерах, внесенный председателями сразу всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, позволяет правительству ввести множество запретов – от ввоза в Россию лекарств до найма иностранцев. Выбирать из этого набора предложено правительству, а утверждать ограничения – президенту, следует из законопроекта. Вводиться они будут против США и других стран, которые одобрили санкции в отношении России.

Расплачиваться, впрочем, за контрсанкции придется не иностранцам, а жителям России и отечественному бизнесу. Например, по здоровью населения ударит запрет на ввоз лекарств, аналоги которых производятся в России или в странах, не присоединившихся к санкциям. По данным DSM Group, доля импортных лекарств на российском рынке в 2017 г. превысила 70% (данных о том, какая часть из них приходится на не имеющие аналогов, нет). На компании из США приходится 28% рынка в денежном выражении и 8% госзакупок, говорит руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов. Государство, правда, и так в основном закупает более дешевые отечественные аналоги, если они имеются. А вот пациент, покупающий лекарства на свои деньги, будет лишен выбора, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, запрет ударит не по американским производителям, а по российским потребителям.