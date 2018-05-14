Слишком радикальная самостоятельность

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Импульсивная попытка Госдумы громко заявить о своей политической самостоятельности через жесткий антисанкционный закон признана неуспешной – радикализм формулировок законопроекта «после консультаций с экспертами» заметно смягчен, наиболее людоедские формулировки вроде запрета на импорт лекарств из недружественных стран из него исчезли.

До сих пор контрсанкции в ответ на санкции за присоединение Крыма принимались без участия Госдумы. Российский МИД запрещал въезд в страну иностранным чиновникам и парламентариям, правительство по указу Владимира Путина – иностранным яблокам и помидорам (а также говядине, свинине, птице и молоку). Политика импортозамещения в основных отраслях также не требовала разрешения или одобрения депутатов. Законопроект, внесенный месяц назад спикером Госдумы и главами всех фракций, ничего принципиально в схеме не менял (да и не мог менять) – это была лишь заявка на победу в чемпионате по санкционному радикализму без какой-либо дополнительной ответственности для самой нижней палаты. Однако степень вредоносности инициативы для россиян и экономики в целом заметно превышала привычные масштабы «бомбардировки Воронежа», отмечает политолог Михаил Виноградов, а запрет на импорт американских лекарств по безнравственности был вполне соизмерим с запретом на усыновление иностранцами российских сирот. Никто из публичных спикеров за пределами Госдумы ее антисанкционный пыл не поддержал, отзывы ряда профильных комитетов также были критичными. В итоге уже к первому чтению, намеченному на 15 мая, депутаты сократили рекомендуемые «ответные меры» с 16 до шести и сделали их универсальными, без конкретики.