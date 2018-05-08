Володин рассказал о пределах компромисса в Госдуме и во внешней политике

Спикер Госдумы Вячеслав Володин Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в колонке для «Русского пионера» написал о сложившейся системе поиска компромиссов в Госдуме на примере резонансного «антисанкционного» законопроекта. Кроме того, председатель Госдумы рассказал о пределе применимости компромиссных решений, «за которым начинается предательство».

Договариваться со своими

По словам Володина, решения в Госдуме принимаются только коллегиально, даже внутри фракции. «Когда кто-то берет и упрощает, говоря: «Единая Россия» – она проголосует за что угодно», – это не так», – настаивает Володин.

К примеру, пишет спикер Госдумы, законопроект об уголовной ответственности для физлиц и штрафах для компаний за соблюдение санкций США на территории России «не вызывает возражений по концепции» и «наверняка будет поддержан всеми» в первом чтении. Однако положение о запрете американских лекарств вызывает беспокойство общества, и здесь нужно решать, где предел компромисса. «По лекарствам мы изначально определили, что под запрет не попадут препараты, у которых нет заменителей. Это тоже компромисс. Мы не можем заменить порядка 90 из 1019 американских наименований, которые есть в реестре поставок», – отмечает Володин.

Законопроект против санкций Законопроект о наказании бизнеса за соблюдение антироссийских санкций предложил сам Вячеслав Володин, его должны принять до конца весенней сессии. За следование санкционному режиму США для физических лиц может быть предусмотрена уголовная ответственность, для юридических лиц обсуждаются «высокие» штрафы. Объявленные 6 апреля минфином США новые санкции против российского бизнеса запрещают американцам деловые отношения с попавшими под них компаниями. Контрагентам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу фигурантов черного списка грозят вторичные санкции.

По мнению Володина, «в первую очередь надо разговаривать с теми, кто разделяет твои политические убеждения. Нельзя не учитывать позицию своих товарищей и постоянно вести разговор только с [парламентской] оппозицией – потеряешь поддержку своей фракции».

Наибольшие разногласия, отмечает он, возникают между фракциями в Госдуме по бюджетным вопросам, наименьшие – по внешнеполитическим. «Чаще всего мы находим компромисс в вопросах, связанных с международной повесткой. То есть все, что касается внешних вызовов, противодействия им, продвижения повестки нашей страны. Начало этому положило решение по Крыму, крымский консенсус, который сохранился и до сегодняшнего дня», – подчеркнул Володин.

Что касается самого антисанкционного закона, то о нем просит и сам бизнес, пишет Володин. Что это за бизнес, он в колонке не уточняет.

«Представители нашего бизнеса сами обращаются и просят (и те, кто попал под санкции, и те, кто еще нет), чтобы была предусмотрена норма об административной и уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России», – рассказал Володин. По его мнению, противники этого решения «либо недопонимают, либо, наоборот, сознательно действуют, исходя из того, что неприятие этой нормы может разрушить государство».

Защищать Россию

«Россию предстоит защитить в том числе от вызовов, которые в ближайшее время только могут возникнуть. Да, это о тех же лекарственных препаратах. Мы формируем бронепоезд, который будет стоять на запасном пути. Никто ничего не запрещал и закон сам по себе не запрещает, но при этом сам разговор об этом, возможно, заставит кого-то мобилизоваться для того, чтобы пригласить в Россию те же швейцарские, японские, южнокорейские компании», – уверен Володин.

Санкции в целом – это следствие эффективного развития России, считает Володин: «Страна возродилась и стала все больше и больше влиять на принятие решений в мире, и с ней стали все больше считаться». Путь противодействия развитию со стороны США уже прошел Китай, указывает он.

Предел компромисса на внешнеполитической арене достаточно определен, пишет Володин: он должен обеспечивать «построение многополярного мира». «Компромисс в этих вопросах не бесконечен: нельзя поступаться интересами страны, правами и свободами ее граждан, и есть его предел, за которым начинается предательство", – резюмирует спикер Госдумы.