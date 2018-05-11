Госдума предложила сажать на 4 года за исполнение санкций против России

Евгений Разумный / Ведомости

Поправки в Уголовный кодекс подготовлены спикером Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами четырех думских фракций и другими депутатами. Проект закона также подписала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Еще 20 апреля депутаты заявили, что подготовят отдельный законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций США на территории России. Планируется и законопроект об административной ответственности, но его депутаты внесут позднее.

В Думе уже получили положительные отзывы на поправки к Уголовному кодексу от правительства и Верховного суда, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к думскому руководству. В тексте поправок (есть у «Ведомостей») сказано, что Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей за содействие «в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом государств или международной организацией». Уголовная ответственность будет введена в том числе и за действия, способствующие принятию новых санкций против России. Например, за передачу сведений, которые могли бы стать причиной санкций. Наказание составит от 500 000 до 600 000 руб. соответственно, ограничение свободы на срок до четырех лет или принудительные работы на такой же срок.

Первое чтение законопроекта может состояться уже 17 мая, а окончательно его планируют принять 24 мая. Его будут рассматривать практически синхронно с основным законопроектом о контрсанкциях, рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Основной проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действий США и (или) иных иностранных государств» был внесен в Госдуму 13 апреля. Под ними подписались лидеры всех парламентских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В пятницу депутаты приняли решение, что в законопроекте не будет упоминаться конкретная продукция, которая может попасть под запрет. В первом варианте документа предполагалось, что правительство получит право вводить санкции по 16 направлениям. В том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, запрещать или ограничивать вывоз редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям, привлекать на работу высококвалифицированных специалистов.