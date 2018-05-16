Когда несогласие – это преступление

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На ком лежит ответственность за введение международных санкций в отношении России? Во вторник Дума в первом чтении единогласно приняла законопроект, который однозначно отвечает на этот вопрос: виноваты не те, кто создал условия для введения санкций, а те, кто сообщил о создании таких условий. Эта уже классическая для современного российского законотворчества логика переноса вины и ответственности с себя на «того парня» – фактически наказание для любого, кто не согласен с политикой последних лет и не считает ее результаты предметом для гордости: с принятием этого закона – а шансы велики – политические разногласия перейдут в категорию уголовных преступлений.

Формулировки закона размыты – впрочем, это давно уже не мешает ни законодателям, ни правоприменителям. Согласно законопроекту за «умышленные действия», «способствующие» введению иностранных санкций против российских «частных и публичных субъектов», можно будет получить три года колонии, в том числе за «передачу сведений» и иные «умышленные действия», которые «привели или могли привести» к санкциям.