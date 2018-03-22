Российским парламентариям предписали кодекс этики

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Андрей Гордеев / Ведомости

Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала в четверг доклад, в котором оценивает усилия российских властей в борьбе с коррупцией и предлагает меры по ее совершенствованию.

Это четвертый доклад – по итогам предыдущего России была высказана 21 рекомендация, все они признаны выполненными полностью или частично. Он посвящен проблемам предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров.

Российские власти борются с коррупцией, но депутаты и члены Совета Федерации регулярно оказываются в центре скандалов, отмечают эксперты группы. В 2017 г. в нескольких городах прошли гражданские общественные демонстрации против коррупции – по заявлению российских властей, они были вызваны неподтвержденными обвинениями в коррупции, выдвинутыми против премьер-министра Дмитрия Медведева.

В новом докладе 22 рекомендации по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной работы в России: восемь касаются деятельности членов парламента, девять – судей и пять – прокуроров.

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