Политика / Власть

Российским парламентариям предписали кодекс этики

Группа Совета Европы представила 22 рекомендации по борьбе с коррупцией
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала в четверг доклад, в котором оценивает усилия российских властей в борьбе с коррупцией и предлагает меры по ее совершенствованию.

Это четвертый доклад – по итогам предыдущего России была высказана 21 рекомендация, все они признаны выполненными полностью или частично. Он посвящен проблемам предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров.

Российские власти борются с коррупцией, но депутаты и члены Совета Федерации регулярно оказываются в центре скандалов, отмечают эксперты группы. В 2017 г. в нескольких городах прошли гражданские общественные демонстрации против коррупции – по заявлению российских властей, они были вызваны неподтвержденными обвинениями в коррупции, выдвинутыми против премьер-министра Дмитрия Медведева.

В новом докладе 22 рекомендации по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной работы в России: восемь касаются деятельности членов парламента, девять – судей и пять – прокуроров.

Кодекс депутатской этики готовится 15 лет

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике