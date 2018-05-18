Олег Дерипаска не будет переизбираться в совет директоров UC Rusal

Из сообщения En+ также следует, что Дерипаска не будет переизбираться в совет директоров UC Rusal Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров En+ (объединяет активы Олега Дерипаски в электроэнергетике и металлургии) проголосовал за «план Баркера» – предложенный независимым председателем совета директоров En+ лордом Грегори Баркером план спасения компании от санкций минфина США. Об этом говорится в сообщении En+ на Лондонской бирже в пятницу.

Баркер предложил Дерипаске снизить долю в En+ ниже 50%, уйти из совета директоров компании и назначить новых независимых директоров взамен тех, кто покинул компанию из-за санкций.

Из сообщения En+ также следует, что Дерипаска не будет переизбираться в совет директоров UC Rusal — второго в мире производителя алюминия, также пострадавшего от санкций США. En+ владеет 48,1% акций UC Rusal и по акционерному соглашению с Sual Partners и Glencore признается контролирующим акционером компании – до тех пор, пока ее доля превышает 40%.

На фоне этих новостей капитализация UC Rusal выросла на Московской бирже на 6,89% к 17.45 по мск до 396,5 млрд руб. Гонконгская биржа, где также торгуются бумаги UC Rusal, пока не успела отыграть новости. Торги расписками En+ на Лондонской бирже приостановлены.

Создается впечатление, что Дерипаска планирует формальный уход из компании, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. От санкций это не спасет, уверен он: «Необходимо потерять акционерный контроль, рынок ждет, кто выкупит долю бизнесмена».

6 апреля минфин США ввел санкции против ряда российских бизнесменов и компаний. Сильнее прочих пострадал Дерипаска: в SDN-лист попали он сам и восемь его компаний, включая UC Rusal, на долю которой приходилось 6% мирового рынка первичного алюминия. После попадания в санкционный список компания, 80% производства которой направлялось на внешние рынки, оказалась практически в мировой изоляции и была вынуждена сократить экспорт.

Кто попал под новые санкции США