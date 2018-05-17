ВТБ раскрыл, как его могут затронуть санкции

Сроки и масштабы конечного прямого и косвенного воздействия санкций пока не ясны, говорится в примечании компании Андрей Гордеев / Ведомости

Менее 2% активов ВТБ приходится на компании из нового санкционного списка, представленного в апреле этого года, сообщил госбанк в отчетности по МСФО за I квартал. Там указано, что руководство госбанка находится в процессе оценки влияния новых санкций на существующие отношения, включая кредитные, инвестиционные и другие, с некоторыми из подпавших под санкции организаций. Приведенная оценка рисков – предварительная, сроки и масштабы конечного прямого и косвенного воздействия пока не ясны, говорится в примечании.

На 1 апреля активы ВТБ составляли 13,1 трлн руб. Фактически на компании из нового списка SDN может приходиться до 262 млрд руб.

Сопоставимые риски на компании из санкционного списка отмечал Сбербанк. В начале апреля зампред правления Сбербанка Александр Морозов сообщил «Ведомостям», что общий размер риска госбанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций, составляет менее 2,5% активов. На 1 апреля у Сбербанка было 23,4 трлн руб. активов, т. е. размер риска на компании из нового списка SDN может составлять около 585 млрд руб.

«Около 2% от активов – умеренный риск для ВТБ», – говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Аналитик S&P Роман Рыбалкин считает риск банка на компании из санкционного SDN-списка менее чем в 2% от совокупных активов «ощутимым». «Очевидно, что по этим кредитам банку придется досоздать резерв. Но сейчас не очень понятно, сколько резервов будет досоздано и сколько реальных потерь может быть», – говорит он.

В неформальных беседах американские власти говорят, что около 20% в активах на компании из списка SDN и списка секторальных санкций является приемлемым, рассказывал «Ведомостям» консультировавшийся с ними финансист. Однако сколько именно активов на SDN они готовы пропустить, непонятно, замечал он.

О санкциях минфин США объявил 6 апреля, они применены к 24 россиянам и 15 связанным с ними компаниям. Среди них предправления ВТБ Андрей Костин, «Газпрома» - Алексей Миллер и Газпромбанка - Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов. В списке также восемь компаний Дерипаски (включая En+ и UC Rusal) и группа «Ренова» Вексельберга.