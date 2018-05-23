ВТБ в пятницу объявит о продаже страхового бизнеса «Согазу»

О том, что «Согаз» и «ВТБ страхование» ведут переговоры о слиянии, Костин рассказал в интервью агентству Reuters еще в январе Максим Стулов / Ведомости

Группа ВТБ в пятницу, 25 мая, объявит о продаже своего страхового бизнеса - «ВТБ страхования» - группе «Согаз». Об этом заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров, передает «Интерфакс».

«Мы получаем пакет акций, мы получаем денежные средства, у нас будет большая прибыль по этой сделке. И будем работать в рамках объединенной компании», - сказал Костин, не уточнив сумму сделки.

По его словам, работать в объединенную компанию перейдет «основной костяк» «ВТБ страхования» во главе с руководителем - гендиректором Геннадием Гальпериным. «Я считаю, что это правильная стратегия», - сказал Костин.

О том, что «Согаз» и «ВТБ страхование» ведут переговоры о слиянии, Костин рассказал в интервью агентству Reuters еще в январе. В конце апреля источники «Ведомостей» сообщили, что «Согаз» и «ВТБ страхование» достигли договоренности. Завершить обсуждение планируется к концу II квартала, утверждал один из источников. На тот момент нерешенным оставался вопрос, кто возглавит объединенную на базе «Согаза» компанию. «ВТБ страхование» настаивало, что гендиректором должен стать Гальперин, говорил один из источников. В середине мая Андрей Костин подтвердил, что ВТБ договорился об объединении «ВТБ страхования» и «Согаза». Но тогда детали сделки банкир не раскрыл.

«Согаз» – крупнейшая страховая компания в России со сборами более 158 млрд руб. в 2017 г., по данным ЦБ. «ВТБ страхование» – четвертая по размеру премий страховая компания: 79,7 млрд руб. в 2017 г.