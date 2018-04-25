«Согаз» и «ВТБ страхование» все-таки объединятся

Страховая компания «Согаз» и «ВТБ страхование» достигли договоренности о слиянии, рассказали «Ведомостям» человек, знающий об этом от сотрудника «Согаза», а также сотрудник консалтинговой компании, узнавший об этом от сотрудников «ВТБ страхования». Представители компаний обсуждают детали будущей сделки, знает сотрудник одной из ассоциаций страховщиков. Завершить обсуждение всех условий слияния планируется к концу II квартала, уточняет один из них.

Условия сделки (распределение долей, будущего руководителя) собеседники «Ведомостей» не знают.

«Согаз» от комментариев отказался, представитель группы ВТБ на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель ФАС не сказал, поступало ли в службу ходатайство об одобрении объединения страховщиков. ФАС больше не комментирует сделки по экономической концентрации, объяснил он.

Среди нерешенных вопросов – кто возглавит объединенную компанию, рассказывают крупный страховщик и человек, знающий об этом от сотрудников обеих компаний. «ВТБ страхование» настаивает, что генеральным директором объединенной на базе «Согаза» компании должен стать ее гендиректор Геннадий Гальперин (он отказался от комментариев), говорит человек, знающий об этом от сотрудника компании.

О планах «Согаза» и «ВТБ страхования» объединиться стало известно в январе этого года. Тогда об этом рассказали «Ведомостям» гендиректор крупного страховщика, а также четыре страховщика, знающие это от сотрудников обеих компаний. Президент ВТБ Андрей Костин в конце января в интервью Reuters подтвердил, что ВТБ рассматривает возможность слияния страхового бизнеса группы с «Согазом»: это «возможно при получении какого-то пакета», но решений пока нет.

Однако в феврале на телеконференции зампред правления ВТБ Герберт Моос заявил, что группа больше не обсуждает продажу страхового бизнеса: «К сожалению, этого не случилось». Представитель группы говорил тогда «Ведомостям», что в дальнейшем группа ВТБ может достичь договоренности о продаже страхового бизнеса.

«Согаз» – крупнейший страховщик России со сборами более 158 млрд руб. в 2017 г., по данным ЦБ. «ВТБ страхование» – четвертая по размеру премий: 79,7 млрд руб. за прошлый год.

Они очень разные, каждая сильна в своих сегментах и в случае объединения будут дополнять друг друга, на долю объединенной компании будет приходиться более 21% страхового рынка, рассказывает заместитель директора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов. Такой доли не достигал даже прежний лидер страхового рынка – «Росгосстрах», ранее говорил «Ведомостям» аналитик «Эксперт РА» Алексей Янин. По расчетам Шарапова, объединенный страховщик будет доминировать во многих линиях бизнеса: например, в сегменте добровольного медицинского страхования его доля составит 42%, в страховании имущества юридических лиц – 58%, в страховании граждан от несчастных случаев и болезней – около 45% соответственно.