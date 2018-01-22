Костин рассказал о переговорах по слиянию «ВТБ страхования» и «Согаза»

ВТБ

рассматривает возможность слияния страхового бизнеса группы с «Согазом»,

заявил в интервью Reuters президент

ВТБ Андрей Костин Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ рассматривает возможность слияния страхового бизнеса группы с «Согазом», заявил в интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин. О том, что «Согаз» и «ВТБ страхование» могут объединиться, ранее рассказали «Ведомостям» гендиректор крупного страховщика, а также четыре страховщика, знающие это от сотрудников обеих компаний. В декабре прошлого года «ВТБ капитал» завершил оценку бизнеса «ВТБ страхования» для «Согаза», знают два собеседника «Ведомостей».

«С "Согазом идет обсуждение, и слияние возможно при получении какого-то пакета. У нас идут переговоры, но решений никаких пока нет», – сказал Костин. У страховщика группы ВТБ сейчас не самые сильные позиции в корпоративном виде, при этом сильные позиции в розничном бизнесе, страховщик активно занимается страхованием жизни, добавил президент ВТБ. «Я не исключаю, что сделка по объединению нашего страхового бизнеса с другой компанией может состояться».

Планируется, что в объединенном страховщике у группы ВТБ будет доля, но ее размер сейчас обсуждается, говорил ранее собеседник «Ведомостей», знающий это от обеих компаний. «Интерфакс» со ссылкой на источник тогда передал, что ВТБ может получить миноритарный пакет и сделка может быть неденежной. «Согаз» и ВТБ могут обменяться долями, передал ТАСС со ссылкой на два источника. В конце января могут пройти финальные переговоры, которые определят, состоится ли сделка и в какой конфигурации, писал ТАСС.

Если сделка состоится, рыночная доля объединенной компании может составить 20–25% (сейчас у «Согаза» 12,1%), такой доли не было даже у прежнего гиганта рынка – «Росгосстраха» и его «дочки», компании «Капитал», говорил управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин.

Пресс-служба «Согаза» комментировать заявления Костина отказалась.