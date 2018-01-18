Центробанк отозвал лицензии у 30 страховщиков за 2017 год

В прошлом году ЦБ отозвал лицензии у 30 страховщиков (на фото председатель банка Эльвира Набиуллина) Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом году ЦБ отозвал лицензии у 30 страховщиков, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. К концу года в России осталось 256 страховых компаний, говорит он. За 2016 г. лицензий лишились 69 страховщиков. ЦБ стал отзывать меньше лицензий благодаря «комплексу мероприятий по контролю реальности активов страховщиков», говорит представитель ЦБ. Рынок постепенно стабилизируется, оставшиеся компании заинтересованы и готовы работать в соответствии с требованиями законодательства, что позволяет ЦБ сосредоточиться не только на вопросах финансовой устойчивости, но и на вопросах качества оказания услуг, объясняет он.

Ранее ЦБ сообщал, что в течение 2015-2016 гг. рынок покинуло около 150 компаний, с середины 2013 г. по конец 2016 г. число страховщиков сократилось практически вдвое - до 257. В большинстве случае страховщики уходили с рынка, потому что не соблюдали требования к качеству активов, говорил ранее директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.

В декабре стало известно, что свыше 100 страховщиков могут уйти с рынка. Это может произойти в результате планируемого повышения минимального уставного капитала до 300 млн руб.