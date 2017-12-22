Свыше 100 страховщиков могут уйти с рынка

Мелкие и средние страховщики могут покинуть рынок из-за новых требований к капиталу Максим Стулов / Ведомости

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит ЦБ смягчить требования к капиталу для ряда страховщиков. Союз направил регулятору письмо с предупреждением о большом сокращении числа страховых компаний, если порог минимального размера уставного капитала вырастет со 120 млн до 300 млн руб. («Ведомости» ознакомились с письмом, представители ВСС и ЦБ подтвердили его подлинность). Требования к минимальному капиталу страховщиков повысятся, если будет принят закон (пока только в первом чтении в марте 2016 г.): для страховщиков жизни – с 240 млн до 450 млн руб., для перестраховщиков – с 480 млн до 600 млн.

Минимальные 300 млн руб. на середину этого года не набирали 132 страховщика, или 56%, пишет ВСС: компании с годовыми сборами до 1 млрд руб. в новых условиях просто не смогут продолжить работу. Около 100 компаний не занимаются страхованием жизни и обязательными видами страхования – для них можно было бы предусмотреть отдельные требования к капиталу, предлагает ВСС. У этих компаний большой запас средств для исполнения своих обязательств, его хватит на ближайшие 10 лет, а это означает «абсолютную достаточность существующих требований к минимальному размеру уставного капитала».

ЦБ принял письмо ВСС к вниманию, сообщил представитель регулятора, говорить о сроках принятия законопроекта и о возможных изменениях в нем пока рано: документ дорабатывается ко второму чтению. Законопроект будет рассмотрен в весеннюю сессию, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Крупные страховщики и так соответствуют планируемым нововведениям, но для многих региональных страховщиков они станут фатальными: они не могут увеличить капитал за счет прибыли, а инвесторы для них вряд ли найдутся, подтверждает опасения ВСС управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Увеличить капитал страховщики не смогут, им придется покинуть рынок, уверена гендиректор СК «Гайде» Татьяна Гай. Это ухудшит конкуренцию, предупреждает гендиректор СК «Южурал-Аско» Аркадий Любавин. По данным «Эксперт РА», топ-20 страховщиков за девять месяцев собрали 80% взносов.

Капитал – основной критерий надежности страховщика, поэтому его минимальный размер нужно повышать, категоричен гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик. Но на падающем рынке с этим лучше повременить, замечает гендиректор «Зетта страхования» Игорь Фатьянов.

Под угрозой исчезновения не больше 8% страхового сектора, а скорее всего, меньше, рассказывает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова: компании, в прошлом году собравшие 92% премий, не имели капитал ниже 300 млн руб.