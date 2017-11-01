В ЦБ назвали идеал страховой компании

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Поставки в Россию турецких томатов начнутся через пять-семь дней

Первые партии томатов из Турции поступят в Россию через пять-семь дней, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Россельхознадзора. Пока турецкие томаты будут попадать в Россию через три пункта пропуска: брянские «Погар» и «Новые Юрковичи» и морской порт Геленджик Краснодарского края, уточнила пресс-секретарь Россельхознадзора Светлана Земченкова.

По ее словам, поставки будут строго контролировать, чтобы избежать нелегальных партий. Во всех пунктах пропуска будут работать специалисты Россельхознадзора. Они будут проверять документы и следить за фитосанитарным контролем продукции, также будут проверять несколько складов временного хранения турецких томатов.

Ранее Россельхознадзор назвал три турецких предприятия, которые получили разрешение на ввоз томатов в Россию - это Ozaltin, Agrobay и SURA, писал «Интерфакс» 31 октября.

Россия ограничила поставки некоторых видов продукции из Турции с 1 января 2016 г. после того, как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24 на турецко-сирийской границе в ноябре 2015 г.

В октябре министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия разрешит ввоз турецких томатов с 1 ноября. Будет разрешено ввозить только 50 000 т, уточнял он. Правительство ждет, что в ответ Турция отменит аналогичные барьеры для сельскохозяйственной продукции из России, отмечал Новак в интервью телеканалу «Россия 24»