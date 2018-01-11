«Согаз» может объединиться с «ВТБ страхованием»
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Страховая компания «Согаз» и «ВТБ страхование» могут объединиться, рассказали «Ведомостям» гендиректор крупного страховщика, а также четыре страховщика, знающие это от сотрудников обеих компаний. В декабре прошлого года «ВТБ капитал» завершил оценку бизнеса «ВТБ страхования» для «Согаза», знают два собеседника «Ведомостей».
Планируется, что в объединенном страховщике у группы ВТБ будет доля, но ее размер сейчас обсуждается, говорит собеседник «Ведомостей», знающий это от обеих компаний. «Интерфакс» со ссылкой на источник передал, что ВТБ может получить миноритарный пакет и сделка может быть неденежной. «Согаз» и ВТБ могут обменяться долями, передал ТАСС со ссылкой на два источника. В конце января могут состояться финальные переговоры, которые определят, состоится ли сделка и в какой конфигурации, пишет ТАСС.
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