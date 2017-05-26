Вкладчики распробовали накопительное страхование

Полисы успешно защищают сбережения от инфляции, но зачастую уступают по доходности вкладам

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Полисы обогнали инфляцию

Некоторые вкладчики уже всерьез присматриваются к страховым накопительным программам Евгений Разумный / Ведомости

В мае страховщики жизни завершают подсчет доходов от инвестирования резервов по накопительным полисам и объявляют застрахованным гражданам, на сколько за прошлый год смогли увеличить их накопления.