Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Полисы обогнали инфляцию
Вкладчики распробовали накопительное страхование
Полисы успешно защищают сбережения от инфляции, но зачастую уступают по доходности вкладам
- Игорь Орлов
- / Ведомости
Некоторые вкладчики уже всерьез присматриваются к страховым накопительным программам
Евгений Разумный / Ведомости
В мае страховщики жизни завершают подсчет доходов от инвестирования резервов по накопительным полисам и объявляют застрахованным гражданам, на сколько за прошлый год смогли увеличить их накопления.
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