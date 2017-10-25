Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Страховщики не отдали десятину
Национального перестраховщика держат на голодном пайке
Он собрал лишь половину от причитающихся 10% премии, но в следующем году наверстает упущенное
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Страховщики, по словам Карповой, объясняют нежелание передавать положенные 10% в РНПК тремя причинами
Reuters
С этого года страховщики обязаны предлагать Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) перестраховать 10% рисков. Госкомпания может выбрать, принимать ли их на себя и в каком размере, но в случае с объектами, находящимися под санкциями, не имеет права отказать. До 10% дотянуть пока не удается, следует из ее отчета: за шесть месяцев РНПК собрала 5% премий.
Среди лидеров по исходящей перестраховочной премии (более 1,1 млрд руб. за полугодие) более 10% отдали ей только «ВТБ страхование» и ВСК.
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