ЦБ разъяснил страховщикам порядок передачи 10% рисков по договорам перестрахования

Центробанк объяснил страховщикам, что они обязаны передавать национальному перестраховщику перестраховочные риски и по тем договорам, которые заключались до 2017 г.
М. Стулов / Ведомости
Центробанк разъяснил страховщикам, что им придется перестраховывать в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) не только те риски, договоры по которым заключались после вступления в силу закона об обязательной десятине, т. е. перестраховщик может претендовать на договоры, заключенные до января 2017 г. Согласно письму ЦБ, которое содержит разъяснения (есть у «Ведомостей»), с 1 января 2018 г. страховщики обязаны передавать РНПК в перестрахование 10% от обязательств по всем договорам, включая те, которые были заключены до января 2017 г. Эта норма уже есть в законе, однако, по словам президента РНПК Николая Галушина, было большое число обращений от страховых компаний относительно условий взаимодействия с РНПК с января 2018 г. по договорам, подписанным до 2017 г.