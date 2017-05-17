Национальный перестраховщик готовится привлекать инвесторов

Созданная в прошлом году Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) утвердила пятилетнюю стратегию развития: к 2021 г. она планирует увеличить чистую прибыль втрое до 24,6 млрд руб. (в этом году компания рассчитывает получить 7,6 млрд руб.). Всю прибыль, полученную за пять лет, РНПК направит на пополнение капитала, увеличив его таким образом вдвое до 55,7 млрд руб. Изначально уставный капитал РНПК планировалось довести до 71 млрд руб., но пока оплачено 21,3 млрд руб., а чтобы перестраховщик мог принимать особо крупные санкционные риски, ЦБ (контролирует 100% РНПК) предоставил ему материнскую гарантию еще на 49,7 млрд руб. Гарантия бессрочная, указывает представитель РНПК, но при достижении определенного уровня капитала перестраховщик перестанет в ней нуждаться.

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